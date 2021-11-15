В'ячеслав Суркіс – син Григорія Суркіса – опинився серед номінантів у віковій категорії U-15. Юний голкіпер грає за юнацьку команду Динамо. Традиційно окремі нагороди отримують гравці атакувальної та захисної ланки.

Син Суркіса розраховує потрапити до першої команди Динамо – юний голкіпер назвав свого кумира

Варто зауважити, Суркіс-молодший виграв дві серії пенальті у фінальному турнірі юнацького чемпіонату України під егідою ДЮФЛУ в еліт-лізі сезону 2020/2021. Спочатку в півфіналі проти Шахтаря, а потім повторив це ж саме у фіналі з ДАФ Дніпро.

Претенденти на "Золотий м'яч" ДЮФЛУ U-15:

Суркіс В’ячеслав (Динамо)

Кисіль Марк (Шахтар)

Гаража Данило (ДАФ Дніпро)

Дігтярь Кирило (УФК-Метал)

Гудименко Нікіта (Локомотив Київ)

Голобородько Тарас (ДЮФШ Ворскла)

Нестеренко Руслан (Динамо)

Динамо U-15 стало чемпіоном України – син Суркіса виборов ще й індивідуальну нагороду