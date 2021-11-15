Син Григорія Суркіса претендує на "Золотий м'яч" ДЮФЛУ
Дитячо-юнацька футбольна ліга України (ДЮФЛУ) готується нагородити найкращих футболістів у різних вікових категоріях.
В'ячеслав Суркіс – син Григорія Суркіса – опинився серед номінантів у віковій категорії U-15. Юний голкіпер грає за юнацьку команду Динамо. Традиційно окремі нагороди отримують гравці атакувальної та захисної ланки.
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Варто зауважити, Суркіс-молодший виграв дві серії пенальті у фінальному турнірі юнацького чемпіонату України під егідою ДЮФЛУ в еліт-лізі сезону 2020/2021. Спочатку в півфіналі проти Шахтаря, а потім повторив це ж саме у фіналі з ДАФ Дніпро.
Претенденти на "Золотий м'яч" ДЮФЛУ U-15:
Суркіс В’ячеслав (Динамо)
Кисіль Марк (Шахтар)
Гаража Данило (ДАФ Дніпро)
Дігтярь Кирило (УФК-Метал)
Гудименко Нікіта (Локомотив Київ)
Голобородько Тарас (ДЮФШ Ворскла)
Нестеренко Руслан (Динамо)
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