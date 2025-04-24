Син захисника Шахтаря Георгія Гочолейшвілі успішно переміг лейкемію, повідомляє прес-служба донецького клубу.

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Зазначається, що Сандро, який народився 7 березня 2024 року, пройшов складний та тривалий курс лікування, і в підсумку зумів подолати важку хворобу. Хлопчика уже виписали з лікарні – тепер на нього чекає етап відновлення та реабілітації.

Нагадаємо, Гочолейшвілі перейшов у Шахтар 1 січня 2023 року з грузинського Сабуртало за 1 млн євро. Поточний сезон проводить у данському Копенгагені. Його контракт з "гірниками" чинний до 31 грудня 2027 року. Transfermarkt оцінює Георгія у 2,5 млн євро.