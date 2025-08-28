Борац Баня-Лука на своєму сайті оголосив про підписання півзахисника Ноа Пушіча.

20-річний хавбек перейшов до табору 3-разового чемпіона Боснії і Герцеговини у статусі вільного агента. Контракт із гравцем підписано на два роки з опцією пролонгації ще на один сезон.

Нагадаємо, Ноа – син екс-тренера Шахтаря Маріно Пушіча. Перші кроки у футболі робив в академії нідерландського Вітесса. Влітку 2022-го перейшов у Фейєнорд, де виступав за команди U-18 та U-21. В липні 2024 року став гравцем нідерландського клубу Де Графсхап.

Борац після 5 турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Боснії на другій сходинці і має гру в запасі.