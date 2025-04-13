"Ми спілкувалися, але в останній момент він дав мені свободу дій", – зізнався після матчу з Алавесом Давіде Анчелотті. Як інформує Marca, тим самим він "підставив" свого батька – спілкування дискваліфікованого головного тренера зі своїми помічниками перед матчами, згідно з дисциплінарним кодексом, повністю заборонено.

Грубий фол Мбаппе у відеоогляді матчу Алавес – Реал – 0:1

Тренер, на якого накладено санкції, не має права спілкуватися з лавою запасних під час матчу ні електронною поштою, ні телефоном, а також не має права входити в роздягальню до закінчення матчу. У статті 66 чітко зазначено, що тренер, на якого накладено санкції, "не може вступати в будь-які контакти з будь-ким, хто бере участь у матчі, зокрема з гравцями або членами своєї команди, як до, так і під час матчу".

Реал обіграв Алавес із рахунком 1:0.

Реал обіграв Алавес із двома вилученнями – Мбаппе заробив четверту червону в кар'єрі