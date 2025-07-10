Керівництво Ліверпуля взяло на себе зобов'язання виплатити родині Жоти всю його зарплату, яку вінгер мав отримати згідно зі своїм контрактом. Як інформує Mail Online, дружина Жоти Рута Кардозу успадкує вражаючий маєток і отримає 35 млн фунтів стерлінгів.

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Повідомляється, що Жота заробив цілий статок за свою футбольну кар'єру. За час виступів за Вулверхемптон він заробив 3 952 000 фунтів стерлінгів, перш ніж приєднатися до Ліверпуля за чотирирічним контрактом. Португалець заробив 8 632 000 фунтів стерлінгів за перші два роки на Енфілді, перш ніж підписати рекордний контракт із зарплатою в 140 000 фунтів стерлінгів на тиждень.

За новим контрактом він заробив 21 840 000 фунтів стерлінгів, а за решту двох років мав отримати ще 14,5 мільйонів фунтів стерлінгів. Після того, як з'явилися повідомлення про те, що Ліверпуль виплатить всю суму контракту родині Дієгу, стало зрозуміло, що ця сума зросте до 34,4 мільйонів фунтів стерлінгів. І це без урахування спонсорських контрактів і роботи в кіберспорті.

Неясно, яку частину від загального доходу Жота витратив до своєї загибелі – в травні 2022 року він і його дружина придбали п'ятикімнатну квартиру на півночі Ліверпуля вартістю 2 125 000 фунтів стерлінгів.

Згідно з джерелом, протягом багатьох років Жота занурювався у світ розкішних автомобілів. Він володів колекцією, до якої входили Porsche 911 Turbo S, Ferrari 488, Audi Q7 і Mercedes-Benz G63AMG.

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