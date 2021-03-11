Англійський Кардіфф та французький Нант постануть перед судом у справі загибелі Еміліано Сали у січні 2019-го, повідомляє The Sun.

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Родичі аргентинського форварда подали позов, щоб знайти відповідальних за організцію перельоту, в якому загинув Еміліано. Нагадаємо, Кардіфф придбав нападника у Нанта за близько 15 млн євро. Пізніше на дні Ла Маншу знайшли тіло футболіста з уламками літака.

Розслідування довело, що під час польоту була порушена низка правил, а також пілот не володів відповідною ліцензією.

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