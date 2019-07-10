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Символічна збірна Копа Амеріка-2019: в команду потрапили 5 представників Бразилії, а Мессі поза списком

11:13 353 Читать на русском
Символічна збірна Копа Амеріка-2019: в команду потрапили 5 представників Бразилії, а Мессі поза списком
Збірна Бразилії / Твіттер

КОНМЕБОЛ опублікувала символічну збірну Копа Амеріка-2019.

Символічна збірна Копа Амеріка: Аліссон, Дані Алвес, Тьягу Сілва (всі – Бразилія), Хосе Хіменес (Уругвай), Мігель Трауко (Перу), Леандро Паредес (Аргентина), Артуро Відаль (Чилі), Артур (Бразилія), Хамес Родрігес (Колумбія), Паоло Герреро (Перу), Евертон (Бразилія).

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Найбільше представників має господар та переможець турніру Бразилія – 5 футболістів. 2 гравці делегувала Перу. По одному – Аргентина, Колумбія та Уругвай. Зауважимо, що у символічній збірній не знайшлось місця нападнику збірної Аргентини Ліонелю Мессі.

Нагадаємо, переможцем Копа Амеріка-2019 стала збірна Бразилії. Друге місце посіла національна команда Перу, а у матчі за третє місце Аргентина перемогла Чилі.

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