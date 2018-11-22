Символічна збірна фінального турніру Ліги націй: нідерландська оборона з британською атакою

Нідерланди, Англія, Португалія та Швейцарія розіграють наступного літа титул першого чемпіона Ліги націй УЄФА. Портал Squawka назвав символічну збірну фіналу 4-х за підсумками групового етапу.

Голкіпер: Руй Патрісіу

30-річний страж воріт пропустив лише два голи на груповому етапі Ліги націй, де португальцям протистояли поляки та італійці. Патрісіу майстерно диригував діями своїх партнерів по обороні, нерідко виручав команду в безнадійних ситуаціях і чудово проявляв себе у ролі лідера, тимчасово підміняючи Кріштіану Роналду. Чинні чемпіони Європи навряд чи б захищались настільки організовано без голкіпера Вулверхемптона, який вже декілька років поспіль втримує стабільно високий рівень гри.

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Правий фулбек: Дензел Думфріс

Прудконогий латераль ПСВ, який вже став відкриттям сезону, феноменально влився у нідерландський ансамбль Рональда Кумана. 22-річний футболіст грамотно розташовувався при обороні власних воріт та не менш класно підтримував атаку, створюючи для "Ораньє" необхідну глибину. Думфріс відзначається своє фізичною міццю та швидкістю.

Центрбек: Джо Гомес

21-річний талант за дуже короткий період став одним з найсильніших оборонців Англії. Непоступливий та швидкий Гомес – справжня знахідка, як для Ліверпуля, так і "трьох левів", які разом з Гартом Саутгейтом повертаються в еліту світового футболу.

Центрбек: Вірджил ван Дейк

Можливо, найкращий центральний захисник світу прямо зараз уособлює футбольний ренесанс збірної Нідерландів. Тактична грамотність, чудовий перший пас, блискуча гра на другому поверсі, вміння підтримати атаку... Ван Дейк володіє усіма необхідними якостями для сучасного оборонця. Крім цього, Вірджил ще й достатньо забиває. На груповому етапі Ліги націй представник Ліверпуля відзначився двома голами. Саме його влучний постріл у ворота Нойєра приніс "Орань" путівку у фінальний турнір.

Лівий фулбек: Дейлі Блінд

Блінд – яскравий приклад того, чому не варто вірити Жозе Моурінью, коли він скаржиться на брак якісних виконавців у Манчестер Юнайтед. Після переходу в Аякс 28-річний універсал повернув свою найкращу форму, забезпечуючи Нідерландам ширину в атаці та надійний захист тилу.

Хавбек: Френкі де Йонг

Феноменальний вихованець Аякса не потребує зайвого представлення. Завдяки своєму універсалізму Де Йонг може однаково успішно діяти на будь-якій позиції у середній лінії. 21-річний талант – вибухове поєднання найкращих якостей Хаві, Іньєсти та Бускетса. На груповому етапі Ліги націй за швидкістю його думки не встигав сам Н'голо Канте, коли Нідерланди присоромили чемпіонів світу (2:0).

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Хавбек: Бернарду Сілва

Португалія більше не сумує за Кріштіану Роналду. Принаймні, поки що Бернарду Сілва робить максимально непомітною втрату КР7, який взяв перерву у виступах за свою національну збірну. 24-річний вінгер став справжнім двигуном команди Фернанду Сантуша, розганяючи атаки та класно підігруючи партнерам. Зрештою, саме гол Сілви приніс португальцям важливу виїзну перемогу над поляками (3:2).

Хавбек: Джорджініо Вейналдум

28-річний півзахисник, який переживає найкращий період у своїй кар'єрі, забезпечує Нідерландам високий пресинг на половині поля суперника. Крім цього, Вейналдум активно підключається до атак другим темпом, забивши два м'ячі у ворота німців.

Правий вінгер: Рахім Стерлінг

Супершвидкий та технічний нападник Манчестер Сіті нарешті повністю розкриває свій потенціал. У збірній Англії Стерлінг вже став одним з лідерів команди. Рахім здатний втекти від будь-якого захисника, навіть, такого досвідченого як Серхіо Рамос. Його дубль у матчі з іспанцями допоміг "трьом левам" здобути ключову перемогу в групі.

Лівий вінгер: Маркос Решфорд

І знову не вірте Жозе Моурінью, який говорить, що йому не вистачає висококласних гравців. Схоже, наставник МЮ просто не вміє правильно використовувати свого найталановитішого підопічного. Гарет Саутгейт не перевантажує Решфорда оборонними обов'язками, а той відповідає розкішною грою попереду.

Центрфорвард: Харіс Сеферовіч

Нападник збірної Швейцарії довів, чому Ліга націй може бути насправді захопливим турніром. В останньому турі "наті" поступались вдома Бельгії з рахунком 0:2, однак хет-трик Сеферовіча перевернув ситуацію з ніг на голову. Швейцарія здобула божевільну перемогу (5:2) та пробилась у фінальний турнір. Персональною нагородою для 26-річного форварда стало звання найкращого снайпера елітного дивізіону Ліги націй.

Символічна збірна фіналу 4-х Ліги націй