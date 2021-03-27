Ветеран став гравцем Брістоль Сіті, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Сімпсон підписав із "вільшанками" контракт до кінця сезону. На Ештон Гейт досвідчений оборонець виступатиме під 29-м номером. Брістольцям 34-річний фланговий виконавець дістався безкоштовно, оскільки мав статус вільного агента з минулого літа. Донедавна Сімпсон підтримував ігрову форму з Лестером і навіть провів 4 матчі за резервну команду "лисиць".

Саме з Лестером пов'язані найбільші успіхи оборонця. На Кінг Пауер він виступав у 2014-2019 рр. і був основним у команді, яка здобула сенсаційне чемпіонство в сезоні 2015/16 і дійшла до чвертьфіналу Ліги чемпіонів рік потому. Денні Сімпсон є вихованцем Манчестер Юнайтед, але за манкуніанців провів лише 8 матчів у всіх турнірах.

До слова, Брістоль Сіті під керівництвом екс-коуча Лестера Найджела Пірсона наразі посідає 14-те місце в Чемпіоншипі, відстаючи від зони плей-офф на 13 пунктів за вісім турів до кінця чемпіонату.

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