"Симпатизую Усику і Ломаченку", – Бущан розповів, що захоплюється не лише футболом

Воротар Динамо Георгій Бущан розсекретив своє хобі.

"Іноді на зборах або заїздах перед матчами граю в консольні ігри, а у вихідні дні, коли є можливість, займаюся боксом з моїм другом і професіональним тренером Єгором Голубом.

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Симпатизую деяким боксерам, таким як Олександр Усик, Василь Ломаченко, Тайсон Ф'юрі і Сауль "Канело" Альварес.

У школі, до переїзду в Академію Динамо, тобто до 14 років, крім футболу, грав у волейбол, і навіть посів друге місце в чемпіонаті серед шкіл Одеси. Також одного разу влітку наша ДЮСШ-11 Чорноморець грала в пляжний футбол, ставши чемпіоном України серед юнацьких команд", – цитує Бущана офіційний сайт киян.

У нинішньому сезоні УПЛ Бущан провів 14 матчів, з яких 8 були "сухими".

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