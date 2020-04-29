toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

"Симпатизую Усику і Ломаченку", – Бущан розповів, що захоплюється не лише футболом

29 квітня 18:15 288 Читать на русском
"Симпатизую Усику і Ломаченку", – Бущан розповів, що захоплюється не лише футболом
Василь Ломаченко (ліворуч) та Георгій Бущан (у центрі) / Фото Динамо

Воротар Динамо Георгій Бущан розсекретив своє хобі.

"Іноді на зборах або заїздах перед матчами граю в консольні ігри, а у вихідні дні, коли є можливість, займаюся боксом з моїм другом і професіональним тренером Єгором Голубом.

Бущан зізнався, де хотів би продовжити кар'єру – у списку голкіпера Динамо лише топ-чемпіонати

Симпатизую деяким боксерам, таким як Олександр Усик, Василь Ломаченко, Тайсон Ф'юрі і Сауль "Канело" Альварес.

У школі, до переїзду в Академію Динамо, тобто до 14 років, крім футболу, грав у волейбол, і навіть посів друге місце в чемпіонаті серед шкіл Одеси. Також одного разу влітку наша ДЮСШ-11 Чорноморець грала в пляжний футбол, ставши чемпіоном України серед юнацьких команд", – цитує Бущана офіційний сайт киян.

У нинішньому сезоні УПЛ Бущан провів 14 матчів, з яких 8 були "сухими".

"Пропустив від Італії – і тут почалося": Андрій Пятов – про Динамо, сімейну драму, хрещеного батька і "пора закінчувати"

blog_ava
Вукоєвіч заарештований – легенда Динамо погрожував вбити дружину, її сестру та маму
13:40
12940
Теги
Динамо Динамо Олександр Усик Василь Ломаченко Георгій Бущан Георгій Бущан
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук