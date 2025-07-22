Сімонс зробив вибір на користь клубу з АПЛ – ним цікавляться Челсі, Арсенал і Баварія
00:30 - Читати іншою мовою
Атакувальний півзахисник РБ Лейпциг Хаві Сімонс хоче перебратися до Лондона.
Хаві Сімонс сказав Челсі "так" після прямих контактів "синіх" з його клубом. Про це інформує Фабріціо Романо.
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Повідомляється, що переговори між клубами почнуться у вівторок, 22 липня – саме в цей день Челсі і РБ Лейпциг обговорять умови угоди. Багато чого буде залежати від ціни, яку виставить німецька сторона.
Згідно з джерелом, Арсенал також зацікавлений у Хаві, але наразі Дьокереш є пріоритетною метою "канонірів". Інтерес до Сімонса зберігає і Баварія.
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