Хаві Сімонс сказав Челсі "так" після прямих контактів "синіх" з його клубом. Про це інформує Фабріціо Романо.

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Повідомляється, що переговори між клубами почнуться у вівторок, 22 липня – саме в цей день Челсі і РБ Лейпциг обговорять умови угоди. Багато чого буде залежати від ціни, яку виставить німецька сторона.

Згідно з джерелом, Арсенал також зацікавлений у Хаві, але наразі Дьокереш є пріоритетною метою "канонірів". Інтерес до Сімонса зберігає і Баварія.

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