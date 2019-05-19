Сімоне Індзагі став фаворитом на посаду тренера Ювентуса

Головний тренер римського Лаціо Сімоне Індзагі може піти на підвищення та очолити в міжсезоння туринський Ювентус.

Боси "Старої синьйори" вже виходили на керманича "орлів" із пропозицією замінити Массіміліано Аллегрі, повідомляє Corriere dello Sport.

Роналду визначився з фаворитом на посаду тренера Ювентуса, – GdS

Індзагі-молодший вирвався вперед серед інших претендентів на посаду – тренера Челсі Мауріціо Саррі та наставника Тоттенхема Маурісіо Почеттіно. Обидва мають контракти з нинішніми клубами, якими передбачені серйозні відступні.

Натомість у керманича Лаціо залишився рік за контрактом із римлянами. Менеджмент Ювентуса вважає, що Індзагі – хороший тактик, і зможе привити туринцям більш атакувальний стиль гри.

Сімоне Індзагі працює із Лаціо з 2016 року. Нещодавно він завоював із "орлами" Кубок Італії, а в 2017 році здобув Суперкубок Італії.

Рекорди в Італії та нездійсненна мрія про Лігу чемпіонів навіть з Роналду: чим запам'ятається Аллегрі в Ювентусі