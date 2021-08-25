"Це доволі складний для мене момент. Я переживаю складний період у житті. У мене є деякі сімейні проблеми з рідними. Деякі фізичні обмеження, складності. Думаю, це саме той момент, коли потрібно подумати про себе, про клуб.

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Звичайно, я дуже засмучуюсь, що не зможу більше вийти на поле у футболці збірної України. Але, як я вже говорив, моє серце завжди буде з ними, вони завжди будуть в моєму серці. Завжди буду вболівати за збірну", – сказав Марлос у ефірі YouTube-каналу Бомбардир.

До слова, натуралізований бразилець дебютував за національну збірну України 6 жовтня 2017 року в матчі проти Косова. Загалом в його активі 26 зіграних матчів у синьо-жовтій футболці, 1 гол та 6 результативних передач.

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