Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне зателефонував своєму співвітчизнику Крістіану Ромеро з Тоттенхема, щоб переконати його перебратися в Мадрид. Про це інформує Sky Sport.

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Хоча угоду між двома клубами ще не досягнуто, сам гравець уже дав згоду на цей трансфер. Повідомляється, що умови особистого контракту не стануть перешкодою для його приїзду. Переговори між його представниками та мадридським клубом уже відбулися.

Головною перешкодою для цієї операції залишається ціна, яку запитують "шпори". Очікується, що Тоттенхем погодиться відпустити аргентинця за 80 мільйонів євро.

Ромеро провів за збірну Аргентини 42 матчі і забив 3 м'ячі.

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