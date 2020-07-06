Сімеоне знайшов аргумент, чому Реал не можна звинувачувати у допомозі арбітрів

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне не розділяє думку, що судді допомагають Реалу у чемпіонських перегонах.

"Не збираюся повторювати те, що вже сказав, тому тепер це не має сенсу. Я зробив коментар щодо цієї ситуації, сказав те, що думаю.VAR все викриває. Раніше у нас не було можливості дивитися повтори моментів. Але помилки трапляються.

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VAR робить футбол справедливішим для всіх, в тому числі для тих, хто виграє. Якщо отримуєш більше пенальті, це означає, що ти більше атакуєш. Саме такою командою і є Реал", – наводить слова Сімеоне Marca.

До слова, після рестарту сезону іспанських арбітрів часто критикують за роботу на матчах Реала. Мадридський клуб забив кілька вирішальних голів завдяки пенальті у ворота суперників.

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