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Сімеоне зізнався, яким тренером захоплюється найбільше

16:37 370 Читать на русском
Сімеоне зізнався, яким тренером захоплюється найбільше
Дієго Сімеоне / Getty Images

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне назвав фахівця, який викликає у нього захоплення та велику повагу.

"Тренер, яким я захоплююсь? Юрген Клопп. Без сумніву. Йому доводилося терпіти поразки і здобувати приголомшливі перемоги, але він завжди дотримувався свого стилю.

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До того ж я бачу, наскільки він близький до своїх футболістів", – наводить слова Сімеоне Cadena Ser.

Нагадаємо, Клопп очолює Ліверпуль з 2015 року і за неповних чотири сезони привів команду до перемоги у Лізі чемпіонів та у Суперкубку УЄФА. Сімеоне, у свою чергу, тренує Атлетіко з 2011 року. За цей час він двічі виводив "матрацників" у фінал Ліги чемпіонів, а також ставав чемпіоном Іспанії.

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Теги
Іспанія Ліверпуль Ліверпуль Атлетіко Атлетіко Юрген Клопп Юрген Клопп Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне
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