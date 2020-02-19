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Сімеоне зізнався, в який момент зрозумів, що Атлетіко переможе Ліверпуль

12:31 902 Читать на русском
Сімеоне зізнався, в який момент зрозумів, що Атлетіко переможе Ліверпуль
Дієго Сімеоне / Твіттер ФК Атлетіко

Аргентинський наставник іспанського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував перемогу у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів над англійським Ліверпулем (1:0).

4’ Сауль Ньїгес
 
4’ Сауль Ньїгес

"У Ліверпуля були шанси, вони дуже небезпечно атакували. У них хороші гравці на всіх позиціях. Але моя команда стала вигравати, коли ми виходили на поле з підтрибунного приміщення.

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Я зрозумів, що гравці вірять в успіх. Ми сьогодні побачили прекрасну сторону футболу. Команда і вболівальники були єдиним цілим", – цитує Сімеоне офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20 Атлетіко мінімально здолав Ліверпуль завдяки голу 25-річного півзахисника Сауля Ньїгеса. Матч-відповідь між командами відбудеться 11 березня.

До слова, Ліверпуль – чинний володар Ліги чемпіонів. У фіналі 2019-го року мерсисайдці здолали Тоттенхем з рахунком 2:0.

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Теги
Ліга чемпіонів Ліверпуль Ліверпуль Атлетіко Атлетіко Атлетіко - Ліверпуль Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне
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