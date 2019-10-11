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Сімеоне зізнався, чий відхід з Атлетіко був для нього найболючішим

10:31 917 Читать на русском
Сімеоне зізнався, чий відхід з Атлетіко був для нього найболючішим
Лукас Ернандес / Фото з відкритих джерел

Наставник мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловив жаль з приводу того, що Лукас Ернандес покинув іспанську команду.

"Найбільше мене засмутив відхід Ернандеса, адже він вихованець нашої академії. Це навіть прикріше, аніж трансфер Антуана Грізманна.

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Я розмовляв з Грізманном після його переходу у Барселону. Зараз він там, де хоче бути. Він скромний хлопець, який не любить базікати і добре робить свою справу", – сказав Сімеоне виданню Marca.

До слова, Ернандес покинув Атлетіко у перший день літнього трансферного вікна. 23-річний універсал коштував Баварії 80 млн євро, що стало абсолютним рекордом в історії мюнхенців.

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Барселона Барселона Іспанія Антуан Грізманн Антуан Грізманн Баварія Баварія Атлетіко Атлетіко Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Лукас Ернандес Лукас Ернандес
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