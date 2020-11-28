Сімеоне зірвав хвилину мовчання в пам'ять про Марадону – ніхто не підтримав тренера Атлетіко
20:00 - Читать на русском
Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне вирішив по-своєму попрощатися з Дієго Марадоною.
79’ Антоніо Лато
Аргентинський фахівець завзятими оплесками перервав хвилину мовчання на честь легендарного співвітчизника, яка відбулася перед матчем з Валенсією (1:0).
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Ініціативу Сімеоне ніхто більше не підтримав, тому долоні Ель Чоло самотньо лунали над порожньою Местальєю. Раніше хвилину мовчання проводили в матчах Ліги чемпіонів та інших поєдинках Прімери.
Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Легенду вже поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками, а прощальну церемонію відвідали десятки тисяч людей.
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