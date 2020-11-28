Аргентинський фахівець завзятими оплесками перервав хвилину мовчання на честь легендарного співвітчизника, яка відбулася перед матчем з Валенсією (1:0).

Марадона "з'явився" на найвищій будівлі світу – вражаюче видовище

Ініціативу Сімеоне ніхто більше не підтримав, тому долоні Ель Чоло самотньо лунали над порожньою Местальєю. Раніше хвилину мовчання проводили в матчах Ліги чемпіонів та інших поєдинках Прімери.

Нагадаємо, Дієго Марадона помер 25 листопада після серцевого нападу. Йому було 60 років. Легенду вже поховали неподалік Буенос-Айреса поруч з його батьками, а прощальну церемонію відвідали десятки тисяч людей.

AD10S: Дмитро Джулай – про Дієго Марадону