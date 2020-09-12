Черговий тест 50-річного аргентинця сьогодні дав позитивний результат, інформує Marca.

Неймар повернувся до тренувань після перенесеного коронавірусу

Підозра на коронавірус у Сімеоне з'явились ще в п'ятницю, тому він відразу зробив перевірку. Результати виявились неоднозначними – один позитивний і один негативний. Зрештою, ПЛР-тестування підтвердило наявність хвороби.

Сімеоне доведеться відбути щонайменше 2 тижні карантину, через який він ризикує пропустити старт Атлетіко в Прімері – 27 вересня мадридці прийматимуть Гранаду.

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