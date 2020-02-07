Сімеоне заробляє у 7 разів більше за тренера Барселони – оприлюднено вражаючі доходи топ-наставників

Найвідоміші "диригенти" топ-клубів отримують більшу зарплату за своїх зіркових футболістів, хоча є і виключення.

Найвисокооплачуванішим тренером сучасності є наставник Атлетіко Дієго Сімеоне, зарплата якого становить 3,6 млн євро на місяць, повідомляє L'Équipe.

Почеттіно може змінити Сімеоне в Атлетіко

На другій сходинці опинився іспанський фахівець Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола з 1,94 млн євро на місяць. Далі розташувались тренер Тоттенхема Жозе Моурінью та наставник Ліверпуля Юрген Клопп – обоє отримують 1,46 млн. Зідан в Реалі заробляє 1,4 млн євро.

Варто відзначити, що фінансові умови головного тренера Барселони Кіке Сетьєна на тлі іменитих колег – не вражають, всього 500 тисяч євро на місяць.

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