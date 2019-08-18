Сімеоне запропонував революційні зміни для чемпіонату Іспанії

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне воліє змінити терміни трансферного вікна в Іспанії, взявши за приклад англійський чемпіонат.

"Вважаю, що всі тренери підтримали б такі зміни. Потрібно зробити так, як в Англії.

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Наскільки я розумію, то там склад збирають до старту сезону. Такий варіант був би найлегшим для всіх, оскільки тоді можна сконцентруватися на тому підборі гравців, які гратимуть. Тим часом наразі доводиться чекати вересня, щоб побачити всі оновлення", – наводить слова Сімеоне AS.

Нагадаємо, що в іспанській Ла Лізі літнє трансферне вікно зачиниться 2 вересня. Натомість в Англії дедлайн був за день до першого туру.

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