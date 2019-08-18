toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ЛЬВІВ - ШАХТАР ЗОРЯ - ОЛЕКСАНДРІЯ

Сімеоне запропонував революційні зміни для чемпіонату Іспанії

18:11 421 Читать на русском
Сімеоне запропонував революційні зміни для чемпіонату Іспанії
Дієго Сімеоне / EFE

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне воліє змінити терміни трансферного вікна в Іспанії, взявши за приклад англійський чемпіонат.

"Вважаю, що всі тренери підтримали б такі зміни. Потрібно зробити так, як в Англії.

Атлетіко не зміг завершити трансфер Родріго

Наскільки я розумію, то там склад збирають до старту сезону. Такий варіант був би найлегшим для всіх, оскільки тоді можна сконцентруватися на тому підборі гравців, які гратимуть. Тим часом наразі доводиться чекати вересня, щоб побачити всі оновлення", – наводить слова Сімеоне AS.

Нагадаємо, що в іспанській Ла Лізі літнє трансферне вікно зачиниться 2 вересня. Натомість в Англії дедлайн був за день до першого туру.

Трансферне літо-2019: з Італії не їдуть в Іспанію, АПЛ найбільше купує в інших топ-лігах

blog_ava
"Золотий м'яч", вершина з Міланом та рекордна дискваліфікація: історія Джанні Рівери – "Golden Boy" італійського футболу
14:03
3146
Теги
Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Атлетіко Атлетіко Іспанія Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Ла Ліга
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
хв
Львів
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук