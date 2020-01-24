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Сімеоне взяв відповідальність на себе за ганебний виліт Атлетіко з Кубка Іспанії

09:30 615 Читать на русском
Сімеоне взяв відповідальність на себе за ганебний виліт Атлетіко з Кубка Іспанії
Дієго Сімеоне / Фото ФК Атлетіко

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував фіаско своїх підопічних у матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Леонеси (1:2).

 

"Не вистачало завершення. Вітоло мав моменти, Сауль бив головою, Партей... Воротар суперника був просто на висоті. Вони провели чудовий матч, грали сміливо, а ми не змогли забити. Вся відповідальність тільки на мені.

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Моє бажання працювати в клубі не зникало з першого дня. Серії пенальті, овертайми в Лізі чемпіонів цього не змінили. Нічого не зміниться і після цієї гри. У мене хороша команда, а результати будуть", – цитує Сімеоне Marca.

Нагадаємо, Леонеса представляє третій за силою іспанський дивізіон. Атлетіко після 20 турів Ла Ліги перебуває на третій сходинці, відстаючи від лідера (Барселони) на 8 очок.

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Атлетіко Атлетіко Іспанія Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Кубок Іспанії Кубок Іспанії 2019/20 Леонеса - Атлетіко
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