Сімеоне взяв відповідальність на себе за ганебний виліт Атлетіко з Кубка Іспанії

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував фіаско своїх підопічних у матчі 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти Леонеси (1:2).

"Не вистачало завершення. Вітоло мав моменти, Сауль бив головою, Партей... Воротар суперника був просто на висоті. Вони провели чудовий матч, грали сміливо, а ми не змогли забити. Вся відповідальність тільки на мені.

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Моє бажання працювати в клубі не зникало з першого дня. Серії пенальті, овертайми в Лізі чемпіонів цього не змінили. Нічого не зміниться і після цієї гри. У мене хороша команда, а результати будуть", – цитує Сімеоне Marca.

Нагадаємо, Леонеса представляє третій за силою іспанський дивізіон. Атлетіко після 20 турів Ла Ліги перебуває на третій сходинці, відстаючи від лідера (Барселони) на 8 очок.

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