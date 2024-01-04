Сімеоне вважає, що команда Довбика і Циганкова боротиметься за Лігу чемпіонів: "Програли прямому конкуренту"
Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував гру проти Жирони (3:4) у 19 турі чемпіонату Іспанії
"Я завжди дивлюся на позитивну сторону, ми не дуже добре почали, вони переважали нас протягом 30 хвилин, але коли ми атакували, голи забили, виникла небезпека, змогли зрівняти рахунок, і провели чудовий другий тайм.
Асист Довбика та хет-трик Морати у відеоогляді матчу Жирона – Атлетіко – 4:3
Команда доклала величезних зусиль, що змусило нас внести зміни, тому що я бачив, що гравці дуже втомилися. Ми були недостатньо сильні в захисті, щоб вирішити деякі моменти, які закінчувалися голами. Все що залишається – привітати Жирону, вони зробили все дуже добре і з великою силою.
Мені сподобалася робота команда у другому таймі. Поразка є негативним моментом, але програли супернику, який буде прямим конкурентом у боротьбі за Лігу чемпіонів. Ми не були настільки переконливими, як Жирона", – цитує Marca наставника мадридців.
Нагадаємо, що Атлетіко наразі перебуває на третьому місці з 38 балами. Жирона посідає другу сходинку з 48 очками.
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