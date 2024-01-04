"Я завжди дивлюся на позитивну сторону, ми не дуже добре почали, вони переважали нас протягом 30 хвилин, але коли ми атакували, голи забили, виникла небезпека, змогли зрівняти рахунок, і провели чудовий другий тайм.

Асист Довбика та хет-трик Морати у відеоогляді матчу Жирона – Атлетіко – 4:3

Команда доклала величезних зусиль, що змусило нас внести зміни, тому що я бачив, що гравці дуже втомилися. Ми були недостатньо сильні в захисті, щоб вирішити деякі моменти, які закінчувалися голами. Все що залишається – привітати Жирону, вони зробили все дуже добре і з великою силою.

Мені сподобалася робота команда у другому таймі. Поразка є негативним моментом, але програли супернику, який буде прямим конкурентом у боротьбі за Лігу чемпіонів. Ми не були настільки переконливими, як Жирона", – цитує Marca наставника мадридців.

Нагадаємо, що Атлетіко наразі перебуває на третьому місці з 38 балами. Жирона посідає другу сходинку з 48 очками.

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