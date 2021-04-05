"Гра вийшла настільки важкою, як ми і передбачали. Ми погано почали, але до 30-ї хвилини почали діяти більш розкуто в атаці, проте небезпечних ситуацій у достатній кількості так і не створили. У другому таймі ми заграли куди сміливіше, і гра йшла досить рівно аж до гола суперників.

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В окремих аспектах, як от контроль м'яча і побудова безпечних переходів в атаці, ми були кращими за суперників, але вони зуміли забити, а ми – ні. Після перерви ми ще додали, і до середини тайму гра була рівною. Потім ми пропустили, а Ермосо і Корреа втратили гольові моменти...

Ми повинні продовжувати удосконалювати свою гру, і продовжувати старанно працювати заради успішної кінцівки сезону. Залишилося дев'ять ігор, і нам належить в наступному турі зіграти проти непростого суперника. Будемо готуватися. У нас є тиждень, щоб якісно попрацювати, виправити помилки, і продовжити рухатися до своєї мети", – цитує Сімеоне Marca.

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