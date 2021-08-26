Наставник Атлетіко увійшов до когорти тренерів, які витратили понад мільярд євро на підписання новачків.

Трансфер Матеуса Куньї з Герти обійшовся "матрацникам" у 30 млн євро. Відповідно, Дієго Сімеоне, який тривалий час очолює Атлетіко, вже витратив на трансферному ринку більше мільярда, повідомляє Transfermarkt.

Список очолює нинішній тренер Роми Жозе Моурінью, витрати якого наближаються до двох мільярдів. Далі йдуть Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Карло Анчелотті (Реал Мадрид), Мануель Пеллегріні (Бетіс) та Массіміліано Аллегрі (Ювентус).

Нагадаємо, Сімеоне очолив Атлетіко в 2011 році. Під його керівництвом команда двічі стала чемпіоном Іспанії та двічі грала у фіналі Ліги чемпіонів (обидва рази поступилася Реалу).

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* В інфографіці не врахований трансфер Матеуса Куньї за 30 млн євро