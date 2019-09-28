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Сімеоне відзначив головні козирі Реала перед битвою у мадридському дербі

09:53 96 Читать на русском
Сімеоне відзначив головні козирі Реала перед битвою у мадридському дербі
Дієго Сімеоне / Reuters

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне поділився очікуваннями від матчу 7 туру Прімери проти сусідів з Реала.

 

"Я думаю, що в Реалі грають дуже хороші гравці. Коли у них з'являється можливість використовувати простір, проти них складно захищатися. Бейл прогресує, Бензема у відмінній формі, у Азара є чудові навички.

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Подібні матчі завжди щільні і визначаються деталями, які змінюють гру в той чи інший бік. Реал грав значно краще проти Севільї та продовжив в тому ж дусі проти Осасуни. Я вважаю, що вони продовжать додавати. У Реалі дуже сильний кістяк. Каземіро і Бензема – дуже важливі гравці.

Що б я обрав: перемога в Лізі чемпіонів чи в дербі? Дербі буде завтра (Сімеоне давав коментар 27 вересня – прим.)", – цитує аргентинського фахівця Marca.

Нагадаємо, наразі саме Реал і Атлетіко перебувають на вершині турнірної таблиці Прімери. "Вершкові" посідають першу сходинку з 14 очками, у "матрацників" – на один пункт менше і друга-третя позиція з Реал Сосьєдадом.

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Іспанія Атлетіко Атлетіко Реал Мадрид Реал Мадрид Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Атлетіко - Реал Мадрид
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