Сімеоне відзначив головні козирі Реала перед битвою у мадридському дербі

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне поділився очікуваннями від матчу 7 туру Прімери проти сусідів з Реала.

"Я думаю, що в Реалі грають дуже хороші гравці. Коли у них з'являється можливість використовувати простір, проти них складно захищатися. Бейл прогресує, Бензема у відмінній формі, у Азара є чудові навички.

Вільяреал вдома розгромив Бетіс у матчі з 6-ма голами

Подібні матчі завжди щільні і визначаються деталями, які змінюють гру в той чи інший бік. Реал грав значно краще проти Севільї та продовжив в тому ж дусі проти Осасуни. Я вважаю, що вони продовжать додавати. У Реалі дуже сильний кістяк. Каземіро і Бензема – дуже важливі гравці.

Що б я обрав: перемога в Лізі чемпіонів чи в дербі? Дербі буде завтра (Сімеоне давав коментар 27 вересня – прим.)", – цитує аргентинського фахівця Marca.

Нагадаємо, наразі саме Реал і Атлетіко перебувають на вершині турнірної таблиці Прімери. "Вершкові" посідають першу сходинку з 14 очками, у "матрацників" – на один пункт менше і друга-третя позиція з Реал Сосьєдадом.

Класика родом із дитинства, дербі вундеркіндів у Мадриді та візит Графа до Генуї: топ-5 матчів євровікенду