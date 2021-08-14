"Відхід Мессі – важлива подія для Прімери та Барселони. Ми з ним це не обговорювали.

Піке пожертвував великою частиною зарплати, щоб Барселона зареєструвала Депая та Гарсію

У англійської Прем'єр-ліги немає ні Мессі, ні Роналду, і це найбільш конкурентоспроможний чемпіонат. Рівень ліги залежить від розвитку всіх команд, як це відбувається в Англії", – цитує Сімеоне Marca.

ЗМІ повідомляли, що тренер Атлетіко особисто розмовляв з Ліонелем про можливий перехід до табору "матрацників". У підсумку 34-річний аргентинець перебрався у ПСЖ.

ПСЖ красиво презентував Мессі: шаленство фанів, тріумф Аль-Хелаїфі та єдина умова аргентинця