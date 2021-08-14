Сімеоне відрікся від перемовин з Мессі
17:30 - Читать на русском
Наставник Атлетіко Дієго Сімеоне закликав іспанські клуби не зациклюватись на втраті Ліонеля Мессі.
"Відхід Мессі – важлива подія для Прімери та Барселони. Ми з ним це не обговорювали.
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У англійської Прем'єр-ліги немає ні Мессі, ні Роналду, і це найбільш конкурентоспроможний чемпіонат. Рівень ліги залежить від розвитку всіх команд, як це відбувається в Англії", – цитує Сімеоне Marca.
ЗМІ повідомляли, що тренер Атлетіко особисто розмовляв з Ліонелем про можливий перехід до табору "матрацників". У підсумку 34-річний аргентинець перебрався у ПСЖ.
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