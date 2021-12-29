"З огляду на все, що ми обговорювали з Дієго, його особисті справи, клуб зумів допомогти йому без шкоди собі, і це заспокоює. Ми любимо Дієго, разом провели чимало часу.

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Ми багато дали один одному. Він потребує нових викликів, він сильний гравець, боєць. Я вдячний йому, як і всім гравцям, які всім серцем були за команду. Дієго був саме таким – як спортсмен і як людина.

Менеджемент клубу працює над тим, щоб знайти найкраще рішення. Подивимося, чи прийде хтось на позицію Кости, яка стала вакантною після залишення ним посади.

Ми хочемо допомогти Дієго і не хочемо підривати нашу конкурентоспроможність. Як завжди, люди, які працюють в клубі, врахують все це. Сподіваюся, ми зможемо обійнятися при зустрічі. Ми не бачили один одного кілька днів. Коста не відвідував тренування, поки йшли перемовини", – цитує Сімеоне AS.

Нагадаємо, Атлетіко оголосив про достроковий розрив контракту із 32-річним Костою, пояснюючи це особистими причинами форварда.

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