Головний тренер "матрацників" вчергове вписав своє ім'я в історію мадридського клубу.

Аргентинський наставник Атлетіко Дієго Сімеоне став лідером за кількістю матчів у Прімері серед тренерів-співвітчизників.

Сімеоне повторив клубний рекорд Атлетіко за кількістю перемог серед тренерів

Поєдинок 34-го туру проти Ельче став для 51-річного фахівця 360-м на посаді головного тренера мадридців. Як наслідок, він обійшов легендарного Еленіо Ерреру, у якого було 359 матчів у найвищому дивізіоні Іспанії.

Нагадаємо, після 34-х турів "матрацники" у турнірній таблиці Ла Ліги йдуть першими, випереджаючи Реал на 2 пункти.

Атлетіко відскочив у матчі з Ельче – незабитий пенальті в компенсований час допоміг збільшити відрив від Реала