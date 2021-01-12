Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) визначила найкращих клубних тренерів за останні 10 років.

Під час підрахунку очок підсумовувалися результати щорічних рейтингів організації з 2011 по 2020 рік (від 20 очок за перше місце за підсумками року до одного - за 20-е), повідомляє офіційний сайт IFFHS.

Сімеоне може очолити збірну Аргентини

Перше місце рейтингу посів аргентинський фахівець Дієго Сімеоне, який працює в мадридському Атлетіко з 2011-го року. Під керівництвом Сімеоне клуб ставав чемпіоном Іспанії, двічі вигравав Лігу Європи, а також два рази доходив до фіналу Ліги чемпіонів.

Другий рядок у рейтингу посів іспанський наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола. Трійку найкращих замкнув німець Юрген Клопп із Ліверпуля. У десятку також включені: Жозе Моурінью, Массіміліано Аллегрі, Унаї Емері, Зінедін Зідан, Карло Анчелотті, Маурісіо Почеттіно, Марсело Гальярдо.

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