"Ми дійсно погано зіграли у першому таймі. У футболі трапляється, що суперник виявляється сильнішим. У другому таймі ми внесли корективи і мали шанс зрівняти рахунок. Ми добре конкурували з командою, яка має потужний склад... Я не очікував, що ми провалимо перший тайм і намагатимемося виправити це в другому.

Атлетіко – Барселона – 0:1 – відео гола та огляд другого півфіналу Кубка Іспанії

Я вважаю, що до цього моменту команда показала гарну конкуренцію. Ми успішно виступали в Лізі чемпіонів, добре грали в Кубку, і в чемпіонаті маємо гарний сезон. Ми продовжимо працювати, намагаючись покращити свої результати та наблизитися до команд, які йдуть вище, приймаючи наше нинішнє становище", – цитує Сімеоне ESPN.

До слова, наразі Атлетіко посідає третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 57 балів. Другу позицію посідає Реал з 63 очками, а лідирує Барселона, яка має 66 балів.

Барселона прорвалася до фіналу Кубка Іспанії, втримавши перемогу над Атлетіко у матчі-відповіді