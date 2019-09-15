toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР - ЗОРЯ ДИНАМО - ДЕСНА ТАЙСОН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Сімеоне схвильований станом Атлетіко після сенсаційної поразки від Реал Сосьєдада

13:56 171 Читать на русском
Сімеоне схвильований станом Атлетіко після сенсаційної поразки від Реал Сосьєдада
Дієго Сімеоне / Reuters

Головний тренер Атлетіко прокоментував гостьову поразку у матчі четвертого туру чемпіонату Іспанії.

58’ Мартін Едегор
61’ Начо Монреаль
 
58’ Мартін Едегор
61’ Начо Монреаль

"Це наша перша поразка в сезоні. Ми повинні стати кращими і вирости. У нас багато молодих гравців, які повинні вирости, а частиною зростання є такі поразки.

Реал Сосьєдад здобув сенсаційну перемогу над Атлетіко, Вільяреал розгромив Леганес: 4-й тур Прімери, матчі суботи

Ми хочемо в потрібний час бути в нашій найкращій формі. Мене все турбує. Все, що відбувається в атаці і в захисті. Нам потрібно рости. Ми знаємо, що мусимо зробити, знаємо, хто ми і куди ми повинні рухатися", – заявив Сімеоне в коментарі Marca.

Зідан оцінив гру Реала після напруженої перемоги над Леванте

До слова, сьогодні Атлетіко може втратити лідерство у Прімері, якщо Севілья здолає на виїзді Алавес.

blog_ava
Барселона розгромила Валенсію: зірковий час Фаті та де Йонга, тріумфальне повернення Суареса й дірява оборона каталонців
02:11
4737
Теги
Іспанія Атлетіко Атлетіко Реал Сосьєдад - Атлетіко Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
хв
Алавес
15:00
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук