Сімеоне схвильований станом Атлетіко після сенсаційної поразки від Реал Сосьєдада

Головний тренер Атлетіко прокоментував гостьову поразку у матчі четвертого туру чемпіонату Іспанії.

"Це наша перша поразка в сезоні. Ми повинні стати кращими і вирости. У нас багато молодих гравців, які повинні вирости, а частиною зростання є такі поразки.

Реал Сосьєдад здобув сенсаційну перемогу над Атлетіко, Вільяреал розгромив Леганес: 4-й тур Прімери, матчі суботи

Ми хочемо в потрібний час бути в нашій найкращій формі. Мене все турбує. Все, що відбувається в атаці і в захисті. Нам потрібно рости. Ми знаємо, що мусимо зробити, знаємо, хто ми і куди ми повинні рухатися", – заявив Сімеоне в коментарі Marca.

Зідан оцінив гру Реала після напруженої перемоги над Леванте

До слова, сьогодні Атлетіко може втратити лідерство у Прімері, якщо Севілья здолає на виїзді Алавес.