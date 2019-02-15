Сімеоне розповів, через кого продовжив контракт з Атлетіко

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував продовження контракту з клубом.

"Продовжив контракт через гравців, які виступають в Атлетіко. Ми можемо стати кращими, можемо продовжувати боротися. Це змушує мене хотіти змагатися разом з цією командою", – написав Сімеоне на своїй сторінці у Твіттері.

Сімеоне продовжив контракт з Атлетіко

Дієго очолює "матрацників" з 2011 року. Аргентинець завоював з мадридцям Кубок Іспанії, золоті медалі Ла Ліги, трофей Ліги Європи та два Суперкубки УЄФА.

Після 23-х турів Ла Ліги підопічні Сімеоне посідають третю сходинку в турнірній таблиці. У Лізі чемпіонів Атлетіко зустрінеться з Ювентусом в рамках 1/8 фіналу, перший матч відбудеться 20 лютого.

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