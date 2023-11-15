"У статусі свого наступника я хотів би бачити одного з найкращих: Юргена Клоппа, Карло Анчелотті, Маурісіо Почеттіно. Це ті тренери, яких я хотів би бачити в Атлетіко. З Карло у нас дуже хороші стосунки. Ми не друзі, але стосунки хороші. Між нами взаємна повага – це правильна характеристика.

Сімеоне офіційно продовжив контракт з Атлетіко

Якого гравця я хотів би бачити у своїй команді? Мессі та Роналду... Найкращих, звісно ж. Як і всі інші тренери. Не думаю, що в цьому питанні буде багато дискусій. Найкращий гравець, з яким я працював? Вибирати когось одного несправедливо, але я б назвав Грізманна", – цитує Сімеоне Cadena SER.

Нагадаємо, що днями Сімеоне продовжив контракт з Атлетіко до 2027 року.

Севілья завдяки шедевру Ракітіча зіграла внічию у дербі з Бетісом, Атлетіко у вольовому стилі переміг Вільяреал