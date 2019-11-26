Сімеоне: Роналду робив Атлетіко боляче

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне поділився думками перед грою групового етапу Ліги чемпіонів проти Ювентуса.

"Ми сконцентровані на цьому матчі. Ми зіграємо проти дуже сильної команди. Її тренер віддає перевагу оборонному стилю і прищеплює його Ювентусу.

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Занадто рано в листопаді чи грудні говорити про силу Ювентуса. Подивимося в квітні, травні, коли вже буде зрозуміло, що відбувається з командою. Через три місяці після початку сезону про це говорити рано. В Ювентусі зібрані гравці, які добре підходять під стиль Саррі.

Роналду – це чемпіон, номер один, неймовірний гравець, який робить різницю. Але це не Кріштіану проти Атлетіко, а Ювентус проти Атлетіко. Бачити такого гравця, як Кріштіану, на полі – це завжди радість. Він робив нам боляче, але і ми перемагали в матчах проти його команд. Він – один з найкращих у світі", – цитує Сімеоне AS.

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Нагадаємо, матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Ювентус – Атлетіко відбудеться сьогодні, 26 листопада. Початок о 22:00. Додамо, що туринці вже гарантували собі участь у плей-офф.