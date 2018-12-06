Сімеоне провів 400-й матч на тренерському містку Атлетіко

Наставник мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне провів ювілейний матч на посаді головного тренера "матрацників".

Атлетіко обіграв Сант-Андреу в матчі-відповіді 1/16 фіналу Кубка Іспанії з рахунком 4:0.

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Цей матч став 400-м для Дієго Сімеоне в якості головного тренера мадридської команди, повідомляє портал FourFourTwo.

Аргентинець тренує Атлетіко з 2011 року. Під його керівництвом команда ставала чемпіоном Іспанії, двічі вигравала Лігу Європи і двічі доходила до фіналу Ліги чемпіонів.