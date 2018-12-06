toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ ШАХТАР - ЛІОН АНДРІЙ ЛУНІН

Сімеоне провів 400-й матч на тренерському містку Атлетіко

12:55 64 Читать на русском
Сімеоне провів 400-й матч на тренерському містку Атлетіко
Дієго Сімеоне / Фото: соцмережі

Наставник мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне провів ювілейний матч на посаді головного тренера "матрацників".

Атлетіко обіграв Сант-Андреу в матчі-відповіді 1/16 фіналу Кубка Іспанії з рахунком 4:0.

Майже неможливо. Розкішна історія Дієго Сімеоне про важкі успіхи Атлетіко та специфіку роботи тренера

Цей матч став 400-м для Дієго Сімеоне в якості головного тренера мадридської команди, повідомляє портал FourFourTwo.

Аргентинець тренує Атлетіко з 2011 року. Під його керівництвом команда ставала чемпіоном Іспанії, двічі вигравала Лігу Європи і двічі доходила до фіналу Ліги чемпіонів.

Теги
Кубок Іспанії 2018/19 Атлетіко Атлетіко Іспанія Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
0
год
:
23
хв
Атлетіко
14:00
Алавес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук