Сімеоне принизив Феліша на першому тренуванні після повернення в Атлетіко
10 липня 13:59 - Читать на русском
Жоау Фелішу буде складно повернути прихильність Дієго Сімеоне. Тренер дав чіткий сигнал.
Феліш повернувся в Атлетіко після піврічної оренди в Челсі. Вже на першому тренуванні португальця чекало розчарування. Сімеоне не взяв Жоау на двосторонку, повідомляє Marca.
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Заняття завершилося грою 10 на 10. Одна з команд виглядала проєкцією на основний склад Атлетіко в наступному сезоні. Феліш разом з Лоді змушений був просто відпрацьовувати передачі з молодими вихованцями.
Таким чином Сімеоне показав Фелішу, що не розраховує на нього, додає джерело. Футболіст з допомогою клубу спробує знайти інший варіант продовження кар'єри.
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