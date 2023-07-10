Феліш повернувся в Атлетіко після піврічної оренди в Челсі. Вже на першому тренуванні португальця чекало розчарування. Сімеоне не взяв Жоау на двосторонку, повідомляє Marca.

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Заняття завершилося грою 10 на 10. Одна з команд виглядала проєкцією на основний склад Атлетіко в наступному сезоні. Феліш разом з Лоді змушений був просто відпрацьовувати передачі з молодими вихованцями.

Таким чином Сімеоне показав Фелішу, що не розраховує на нього, додає джерело. Футболіст з допомогою клубу спробує знайти інший варіант продовження кар'єри.