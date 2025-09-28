"Мої сльози після фінального свистка? Я заплакав, бо всередині мене було занадто багато емоцій. Сезон починався непросто. Ця перемога стала результатом величезної праці багатьох людей, яких не помітно на першому плані. Саме тому цей результат був особливо прекрасним.

Реал Мадрид – одна з найкращих команд світу. Ми провели чудову гру. Зі самого початку ми знали, де можемо завдати їм шкоди. Це сталося завдяки чудовій грі Ніко Гонсалеса, Барріоса, Хуліана, Джуліано. Думаю, що, окрім двох пропущених м’ячів, наша команда зіграла просто неймовірно.

Гол Хуліана Альвареса зі штрафного? Він надзвичайний гравець. Я не знаю, як йому вдаються ці штрафні удари. Він трохи нагадує мені Мілінко Пантіча. Найбільше я ціную в Хуліані його скромність. Бігати, працювати, стати чемпіоном світу, перейти в Атлетіко та знову бігати. Ми повинні піклуватися про нього: я, клуб, вболівальники. Треба це робити, тому що він має залишатися тут ще багато років. Він має стати дуже великим гравцем в історії клубу", – цитує Дієго Сімеоне Diario AS.

Нагадаємо, що після семи турів Атлетіко іде на четвертому місці в турнірній таблиці Ла Ліги. В доробку "матрацників" 12 очок.

