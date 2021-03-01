Аргентинський наставник "матрацників" вже вписав своє ім'я в історію мадридського клубу.

Чемпіонську ходу мадридського Атлетіко у 25-му турі Ла Ліги не зміг зупинити Вільяреал. Майбутній суперник київського Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи на власному полі поступився "матрацникам" з рахунком 0:2.

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Для головного тренера Атлетіко Дієго Сімеоне ця звитяга стала вже 308-ю у всіх турнірах на посаді наставника мадридців, повідомляє Opta. 50-річний аргентинець повторив клубний рекорд Луїса Арагонеса за цим показником. При цьому Сімеона знадобилося 512 матчів, тоді як Арагонесу – 612.

До слова, за кількістю перемог серед тренерів усіх клубів в історії Ла Ліги Сімеона і Арагонес ділять 2-3 сходинку, поступаючись Мігелю Муньосу, який здобув 357 перемог з мадридським Реалом.

Нагадаємо, Сімеоне очолив Атлетіко у грудні 2011 року. За цей час він один раз вигравав чемпіонат Іспанії, здобув Кубок і Суперкубок країни, двічі тріумфував у Лізі Європи, а також двічі виходив у фінал Ліги чемпіонів.

Після 25-ти турів "матрацники" лідирують у турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 58 очок. Підопічні Сімеоне випереджають Барселону на 5 пунктів і мають гру в запасі.

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