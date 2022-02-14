Мадридці в 24-му турі у яскравому поєдинку здолали Хетафе із рахунком 4:3. Для 51-річного фахівця ця перемога стала 235-ю в Прімері, інформує прес-служба клубу.

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Тепер це новий рекорд чемпіонату Іспанії для іноземного тренера. Попереднє досягнення теж було в активі наставника "матрацників" – Фердінанда Даучика.

Нагадаємо, Дієго Сімеоне очолив Атлетіко в грудні 2011 року, з яким виграв вже 8 титулів. Серед них – два чемпіонства у Ла Лізі. Зараз "червоно-білі" розташувались на 5 сходинці турнірної таблиці чемпіонату.

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