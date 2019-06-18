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Сімеоне підтвердив перемовини щодо Феліша

18 червня 23:11 145 Читать на русском
Сімеоне підтвердив перемовини щодо Феліша
Дієго Сімеоне / EFE

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне підтвердив бажання мадридців підписати таланта лісабонської Бенфіки Жоау Феліша.

"Чи є Феліш заміною Грізманну? Ми працюємо над цим, це один із варіантів.

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Історично Атлетіко купує гравців, а потім розвиває їх, як це було з Облаком, Хіменесом, Грізманном. Ми шукаємо молодих талантів, які здатні всотувати наші ідеї", – цитує Сімеоне FOX Sports Argentina.

До слова, раніше повідомлялося, що Атлетіко підпише Феліша за рекордну суму в історії клубу. На Ванда Метрополітано юний португалець, якого вже порівнюють із Кріштіану Роналду, повинен замінити Антуана Грізманна. Француз перебуває за крок від переходу в Барселону.

Обожнює Роналду та може стати ідеальним гравцем для Барселони – хавбек Бенфіки, який вже пише історію у Європі

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Трансфери Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Жоау Феліш Жоау Феліш Атлетіко Атлетіко Бенфіка Бенфіка
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