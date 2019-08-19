Сімеоне оцінив гру новачків Атлетіко у матчі проти Хетафе

Головний тренер віце-чемпіонів Іспанії поділився думкою щодо перемоги у першому турі Прімери.

"Ми дуже добре провели перший тайм. На початку у нас було кілька шансів забити, що ми і зробили. Але ми не змогли отримати вигоду з вилучення Моліни і пенальті.

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У Феліша була судома, ми вирішили його замінити. Він у порядку. Непросто проводити свій перший матч в цій лізі, особливо проти суперника, який так добре захищається. У Феліша не було простору в першому таймі, але однією індивідуальною дією він показав, на що здатний

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Тріпп'єр також грав дуже добре. Його пас був чудовим, і ця передача знайшла такого фахівця, як Мората", – наводить слова Сімеоне Marca.

Нагадаємо, Атлетіко зміг здобути мінімальну перемогу над Хетафе у першому турі Прімери 2019/20.