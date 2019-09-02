Сімеоне оцінив феєричний старт Атлетіко у чемпіонаті Іспанії

Наставник "матрацників" поділився думкою щодо чергової перемоги своєї команди.

"Багато відповідальності і нових людей, нам потрібно перебудувати команду.

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Ми хочемо перемагати, перемагати і знову перемагати. Коли ви виграєте 3:2, трапляються помилки. Найголовніше – це повернутися після удару. Після перших 20 хвилин ми почали приходити до тями. Я знаю ризики, пов'язані із замінами. Побачив, що Жоау Феліш втомився, але я знав, що Томас Партей здатен атакувати", – наводить слова Сімеоне Marca.

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Нагадаємо, після трьох турів Атлетіко залишився єдиною командою Прімери, яка ще не втрачала очок у сезоні 2019/20.