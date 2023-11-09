Атлетіко на своєму офіційному сайті повідомив про пролонгацію контракту з Дієго Сімеоне до 2027 року.

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Аргентинець наразі є рекордсменом клубу з кількості проведених матчів на чолі – 642, а також є найуспішнішим тренером мадридців з 8 трофеями. У поточному чемпіонаті Іспанії Атлетіко посідає 4 місце, відстаючи від першої Жирони на 6 очок.

Нагадаємо, що Сімеоне очолює мадридський клуб з грудня 2011 року. За його роботи Атлетіко двічі ставав чемпіоном Іспанії, двічі здобував Кубок та Суперкубок УЄФА та по разу ставав володарем Кубка та Суперкубка Іспанії. Команді Сімеоне не підкорилась лише Ліга чемпіонів, до фіналу якої "матрацники" виходили двічі за роботи аргентинця.

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