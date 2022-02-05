"Мені подобається, як грає Барселона. Вони нав'язують свою філософію, якої дотримувались все життя.

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Тепер вони мають вісім футболістів на три позиції, а це дає їм великі можливості для вибору. Відколи я опинився в Атлетіко, Барселона завжди боролася за лідерство у всьому. З новими придбаннями вони мають шанс повернутися до чемпіонських перегонів", — цитує Сімеоне Marca.

Атлетіко та Барселона розташовуються на 4-му та 5-му місцях турнірної таблиці Прімери відповідно. Суперників розділяє лише один заліковий бал. Матч відбудеться 6 лютого, початок о 17:15.

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