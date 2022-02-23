"Сімеоне буде в Атлетіко стільки, скільки захоче. Його просто ніхто не посміє критикувати, якщо врахувати, що він зумів зробити.

Атлетіко – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів >

Ніхто не зробив за останні 10 років стільки, скільки зміг зробити він. Якщо він раптом вирішить піти за власним бажанням, я призначу на його місце будь-кого, хто стверджує, що міг би зробити більше, і тоді ми подивимося на цих розумників" – цитує президента Атлетіко журналіст Рубен Урія у Twitter.

Нагадаємо, контракт аргентинця з Атлетіко розрахований до літа 2024 року. Для Ель Чоло це вже 11-й сезон роботи у Мадриді.

Кейн повернув Пепа на землю, Маліновському не дали врятувати Аталанту, Барселона набирає міці – огляд вікенду