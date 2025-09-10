"Команда, яка мені найбільше подобається? Барселона. Хороші тренери – це ті, хто вміє розкрити найкращі чесноти своїх гравців. У них є вертикальний напад, позиційна гра, флангові нападники, які дуже важливі, Рафінья в минулому сезоні, не кажучи вже про Ямаля та Педрі... У Фліка фантастична команда.

Новачок Атлетіко вибув на тривалий термін – справа не в травмі

З того часу, як я прийшов у Атлетіко, мріяв про поліпшення всього. Клуб досяг багато чого завдяки колосальній роботі і результатам. Зараз настав час, коли нам потрібно наполегливо працювати над зростанням. У нас є молоді гравці, і вони мотивують мене, вони надихають. Ми завжди прагнемо до перемоги. Перемога означає завоювання титулів. Але говорити про це зараз не варто. Ми повинні зосередитися на поліпшенні команди, щоб вона могла рости.

Здається, що все йде погано, але запевняю вас, це не так. Я не кажу, що ми заслуговували на перемоги, але очевидно, ми могли б бути близькими до цього. Не хочу виправдовувати два очки, тому що виправдань немає", – наводить слова Сімеоне Diario Sport.

Нагадаємо, Атлетіко має лише два бали після трьох турів і перебуває на 17-му місці у турнірній таблиці Ла Ліги.

