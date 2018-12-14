Сімеоне не збирається відпускати Косту

Форвард Атлетіко Дієго Коста не покине Ванда Метрополітано в січні.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне розраховує на свого тезку Дієго Косту і не збирається відпускати його в інший клуб, повідомляє goal.com.

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"Безсумнівно, нам потрібен Дієго Коста у лютому, і я сподіваюсь, що він залишиться тут", – сказав Сімеоне під час прес-конференції перед матчем 16 туру Ла Ліги проти Вальядоліда.

Раніше повідомлялось, що форварда збірної Іспанії хоче у себе бачити китайський Тяньцзінь Цюаньцзянь.

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