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Сімеоне не збирається відпускати Косту

18:35 70 Читать на русском
Сімеоне не збирається відпускати Косту
Дієго Коста / соцмережі

Форвард Атлетіко Дієго Коста не покине Ванда Метрополітано в січні.

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне розраховує на свого тезку Дієго Косту і не збирається відпускати його в інший клуб, повідомляє goal.com.

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"Безсумнівно, нам потрібен Дієго Коста у лютому, і я сподіваюсь, що він залишиться тут", – сказав Сімеоне під час прес-конференції перед матчем 16 туру Ла Ліги проти Вальядоліда.

Раніше повідомлялось, що форварда збірної Іспанії хоче у себе бачити китайський Тяньцзінь Цюаньцзянь.

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Іспанія Трансфери Чемпіонату Іспанії Дієго Коста Дієго Коста Атлетіко Атлетіко Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне Трансфери
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