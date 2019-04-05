Сімеоне назвав умову, за якою Атлетіко може обійти в Барселону в Ла Лізі

Наставник мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне очікує на двобій з Барселоною в рамках 31-го туру Ла Ліги.

"Ми жодного разу не перемагали на Камп Ноу. Звичайно, я супероптимістично налаштований.

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Наша єдина можливість зберегти шанси на чемпіонство – тільки перемога. Все залежить від завтрашнього матчу. Те, що ми відстаємо від них на 8 очок, не дуже допомагає. Той факт, що ми найближчий переслідувач Барселони, змушує гравців старанно працювати.

Мессі? Ми відчуваємо до нього повагу, але не страх. Його штрафні – найвища якість.

У Барселоні є певна ієрархія. Їхній тренер проводить велику роботу. У минулому році з ними, на жаль, сталося в Римі те ж саме, що з нами в Турині в цьому році. У цьому сезоні він знаходиться в набагато кращій ситуації. Фінал Кубка, лідерство в чемпіонаті з великим відривом, чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Дуже складно привчити гравців до перемог і постійно вигравати. Вальверде проводить видатний сезон з тими гравцями, які є в його розпорядженні", - цитує Сімеоне Marca.

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